La jornada ya venía con los ánimos caldeados después de que el público gritara contra el presidente Gustavo Petro y terminara repercutiendo en su hija menor, que tuvo que irse del estadio.

En el día también hubo pelea en el partido entre Argentina y Uruguay, pero fue después del partido en Barranquilla donde las cosas se pusieron más tensas.

Según explicó la periodista Andrea Guerrero, citando a su compañero René Wedeking en Win Sports, la delegación de prensa de Brasil instaló un biombo con patrocinadores propios para dar declaraciones a la prensa allí, pero la logística local intentó impedirlo diciendo que no podían hacer eso.

En ese momento comenzaron a forcejear y las cosas se calentaron con la intervención de brasileños cada vez más ofuscados. Hubo intercambio de manotazos, un muchacho cayó al suelo, salió a relucir un bolillo de un policía y los que momentos antes intentaban agredir a un colombiano, terminaron pidiendo calma.

Así se vio en un video de lo ocurrido, publicado por el periodista Carl Worswick:

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!

Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E

— Carl Worswick (@cworswick) November 17, 2023