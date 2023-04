Independiente Santa Fe cayó 3-1 en su visita a Alianza Petrolera en el juego válido de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-I. Dicho encuentro se llevó a cabo en el estadio Daniel Villa Zapata.

Con esta derrota Santa Fe quedó ‘chilingueando’ dentro del grupo de los ocho en el octavo lugar con 13 puntos. Sobre esto habló Harold Rivera en la conferencia de prensa posterior al encuentro, quien explicó por qué rotó a su equipo titular para este juego, en el que en 30 minutos le hicieron 3 goles.

Balance del juego: “Yo creo que en el segundo tiempo estuvimos mejor que el primero. El primer tiempo no es el Santa Fe que acostumbramos a ver. El tema de la variantes es porque todos debemos estar preparados cuando nos toque y tener la posibilidad de que no está el compañero está el otro“.

3 – 0 abajo en 30 minutos: “No nos encontramos en el primer tiempo y Alianza aprovechó esas situaciones jugando rápido y lamentablemente esta derrota duele porque no hacíamos un partido así hace muchas fechas atrás. No tuvimos respuesta sobre todo por el rival que es directo”.

Rotación y variantes: “Los otros muchachos deben mirar la situación de que vienen de un desgaste y la idea es tener a todos de forma óptima física y futbolística. Tendremos que corregir. Quizá me equivoqué yo también. Duele esta derrota por el marcador y Chunga salvó a su equipo y ellos tuvieron tres y las metieron”.

Falta de definición: “Me parece que hablar de suerte no es; nos faltó ser efectivos. Tuvimos con Hugo, (Rodallega), con (José) Enamorado y el mismo Wilfrido (de la Rosa). Quizá pudimos haber empatado. Toca levantar cabeza y seguir”.

Ausencia de José Enamorado: “Cuando acabamos el partido en Brasil miramos situaciones de algunos jugadores que no venían bien como Enamorado, lo de Dairon (Mosquera) que venía con molestia desde hace tiempo y la idea era de darle posibilidad a otros jugadores que lo hicieran. Hoy no nos salió y no culpo a los que estuvieron porque esto es de todos”.