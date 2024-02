Este jueves, el presentador y exfutbolista Adrián Magnoli preocupó a quienes lo siguen en redes sociales al publicar una fotografía que lo mostraba acostado en una camilla de hospital y con semblante pálido.

De hecho, en la publicación le pidió ayuda a una EPS, al parecer para acelerar la atención que estaba recibiendo, pero no dio muchos detalles sobre lo que le había sucedido.

Aunque en ‘Lo sé todo’ dieron pistas de lo que habría ocurrido, este viernes el propio argentino tranquilizó a sus seguidores al asegurar que, aunque tendrá que ser operado, está bien de salud.

“Un agradecimiento a todo el mundo, se han portado de una manera increíble. Ya está todo habilitado para la operación, quiero tranquilizarlos a todos. Gracias a Colsanitas, a Sanitas, a la Clínica del Country y a todos esos amigos que movieron todos los expedientes para que se pudiera destrabar [la situación] y yo pueda ser operado mañana”, expresó Magnoli en una publicación hecha en Instagram.

Entre lo asegurado por el periodista, dio detalles que todo se trató de una hernia en su espalda, por la cual será intervenido quirúrgicamente.

“Estoy bien, como me ven, pero no tengo movilidad de las piernas para abajo. Tengo un problemita de una hernia en la columna. Me operan mañana en la Clínica del Country. Va todo bien por el momento en las manos de Dios y en las manos de todos ustedes”, agregó el comunicador.

Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y fuerza para lo que viene y se espera que en las próximas horas se reporte con noticias positivas.

