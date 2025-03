En Bogotá, una de las medidas que se está sometiendo a debate por la administración de la ciudad, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, consiste en evaluar la implementación de restricciones al uso de parrilleros en motocicletas, con el objetivo de abordar y mitigar los crecientes índices de delincuencia y accidentalidad. Esta propuesta ha suscitado opiniones diversas y está siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

(Vea también: Motociclista le sacó arma a ladrón en Bogotá y lo puso a rogar de rodillas: “Abajo, abajo”)

El alcalde Galán explicó que ha instruido a su equipo de seguridad para que estudie detalladamente las diferentes alternativas posibles, que podrían incluir restricciones por zonas específicas o en determinados horarios. “Es fundamental que cualquier decisión que tomemos esté fundamentada en su potencial para alterar la dinámica de delitos en la ciudad”.

¿Hay posibilidades de que la medida del parrillero se haga por sectores? 🔍 🗣️ El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, @MSilvaMoyano, expresa en #HablemosBogotá que “por ahora se descarta”. ⭕️ En vivo: https://t.co/jQ8wXkaa7o #HablemosBogotáDeMotos pic.twitter.com/dkyJqeQ2Jp — Canal Capital (@CanalCapital) March 17, 2025

Al respecto, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, habló en Canal Capital y se refirió a que no ve esta opción muy viable: “Incluso por zonas no dio el resultado esperado, esta medida se ha intentado en el pasado y en otras ciudades, pero no ha dado el resultado esperado, además por las dimensiones que esto tiene. Estamos hablando que en Bogotá habrá más motocicletas que carros particulares, eso significa una proporción muy grande”.

Lee También

Cuántos comparendos hubo a motociclistas en Bogotá durante 2024

De acuerdo con el funcionario en la entrevista, esa estrategia por ahora no se contemplaría en Bogotá, pues así lo arrojan las estadísticas, las cuales demuestran, pese a la percepción que hay, que las motos no son usadas en mayoría para cometer actos delictivos, aunque sí hay un problema serio en accidentalidad.

“Vamos a actuar en mitigar los problemas de convivencia alrededor de motocicleta. El año pasado hubo más de 300.000 comparendos a motos y muchos de ellos son por exceso de velocidad, además de los 250 fallecidos por siniestros viales. Por ahora se descarta la opción del parrillero, nosotros seguiremos avanzando los datos y si aparece evidencia que diga lo contrario, pues lo revisamos. Es muy poco probable que ese tipo de medidas funcione”, indicó.

* Pulzo.com se escribe con Z