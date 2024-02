Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las matrículas de vehículos cero kilómetros registradas en Colombia cerraron 2023 en 186.826 unidades, lo que significa una contracción del 28,9 % en comparación con el 2022, cuando se matricularon 262.595 unidades.

El panorama es preocupante para la mayoría de marcas que comercializan vehículos, ya que casi todas vendieron menos que en 2022. Solo en el segmento premium hubo crecimiento (17 %).

Ariel Montenegro, presidente de Sofasa-Renault Colombia, explicó en El Tiempo que el 2023 no fue bueno para la industria automotriz, puesto que aunque mantuvieron el liderato en materia de ventas, casi todas las marcas comercializaron menos vehículos.

“Sin duda no fue el mejor año, habría que volverse hasta el 2009 para ver un mercado tan bajito, incluso más que en 2020, en plena pandemia […]. Hay muchos matices, pero para nosotros fue positivo porque mantuvimos el liderazgo de la marca en Colombia. Nos sentimos satisfechos por los resultados, pero también somos conscientes de que en cantidad de unidades colocadas caímos mucho, incluso un poco más que el resto del mercado, porque nuestro portafolio está muy en familias de clase media., comentó Montenegro en el citado medio.

A juicio del directivo de la marca francesa, el panorama no es muy diferente en 2024, ya que no se prevé un crecimiento del mercado debido a que la situación económica del país no ha tenido mayores avances.

“En nuestras proyecciones no estamos apostando a un crecimiento del mercado automotor, ojalá el año nos sorprenda, pero esto estará muy ligado a la velocidad con que se reduzca la tasa de interés, al comportamiento del tipo de cambio, pues esta sigue siendo una industria muy globalizada con insumos que vienen de todas partes del mundo, que tienen un alto componente en moneda extranjera”, agregó Montenegro en su charla con el rotativo.

De acuerdo con El carro colombiano, para Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores de Colombia (Aconauto), en 2024 las ventas de carros nuevos deberían tener una leve mejora.

Quijano señaló que desde 2009, cuando se vendieron 185.129 carros, no se veían cifras tan bajas como las del año pasado. Ante ese oscuro panorama, su estimación es que 2024 será un año mejor.