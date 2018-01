"Cometí unos errores, cometí un delito, y me siento avergonzado”: Alejandro Lyons

Pese a que no profundizó por las restricciones legales que pesan sobre los procesos, Lyons aseveró que con Besaile tenía un acuerdo relacionado con “coimas” provenientes de proyectos afectados por regalías y el cartel de la hemofilia: “La mitad era para él, la mitad era para mí”, dijo en una entrevista con W Radio.

Pero Lyons no habló solo de Muza Besaile, sino de su hermano Edwin, actual gobernador de Córdoba, sobre quien dijo que está obstruyendo su “colaboración con la Fiscalía” porque está “aleccionado testigos y haciendo política a favor de su hermano”.

“Este señor no solo se ha quedado en el terreno de obstruir a través de su abogado. Está pagando testigos para que declaren en nuestra contra. Se burla de todo el mundo diciendo que por sus acuerdos políticos no le va a pasar nada. Las pruebas que yo he entregado contra él son contundentes, me tiene desconcertado pero será la Fiscalía la que tenga que evaluar y decidir que va hacer con él. La Fiscalía no puede ser tan ingenua y pensar que contra mí no va a haber retaliaciones”, dijo.

Otro capítulo de la entrevista con la emisora se lo dedicó al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, próximo a ser extraditado a Estados Unidos. De él, Lyons dijo que lo conoció cuando era abogado, antes de llegar a la Gobernación de Córdoba, y que se lo presentó, en 2016, el abogado Leonardo Pinilla.

“Siendo fiscal, [Moreno] me buscó en mi casa y no le di plata. Nunca le entregué ningún peso a Moreno. Obviamente, me estaban pidiendo plata desde noviembre de 2016, y como no accedí, terminaron imputándome esos cargos”, dijo Lyons.

Añadió que Moreno ya había aceptado en Colombia que sí le pidió dinero. “Me había estado presionando para obtener esos dineros”, sostuvo, y aseguró que Moreno quería “filtrar información reservada. Y adicionalmente me hablaba de varios procesos: regalías y de procesos inexistentes”.

También negó tajantemente cualquier vínculo con el asesinato del exdirector de regalías de Córdoba Jairo Zapa: “No tengo absolutamente nada que ver en eso”, afirmó.

“A veces, cuando uno está en el poder, se ciega y para eso quiero darle este mensaje: no cometan el error que yo cometí. Yo pude llegar más lejos, pero la ambición, los errores que cometí, frustraron todas mis alternativas”, dijo Lyons.