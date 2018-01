Ciudadanos se quejan de fallas en página para etapa virtual del censo

Desde este lunes a las 7:00 de la mañana y hasta el 8 de marzo el Dane habilitó la página ecenso.dane.gov.co para que cada persona consigne la información de su familia.

Mauricio Perfetti, director de la entidad, aseguró que la plataforma estaba preparada para recibir un alto número de solicitudes.

Sin embargo, muchos han criticado que la conexión no funcione correctamente. Estas son algunas de las quejas:

@DANE_Colombia #ecenso Su página tiene errores que no permite hacer el censo, los botones se bloquean e inhabilitan, errores en referencias de las páginas, etc etc. Creo que no están preparados. pic.twitter.com/7AwlXm0sqL

@DANE_Colombia #eCenso me podría ayudar la página no sirve y quiero diligenciar el formulario 😡 pic.twitter.com/fFIb1Da6BV

Ya 20 minutos cargando para crear la cuenta y no avanza…está complicado, al menos desde mi teléfono no se puede en este momento

Hoy 7:35 A.M. 9 de enero lo he intentado muchas veces y no entra al Sistema que dicen se habilitó para hacer el ECenso 2018. Ya decía yo que era demasiada belleza para ser verdad. Todo tipo de errores, pero no conecta y en WEB DANE el buscador no arroja nada sobre el ECENSO 2018.

— Javier Mejía M. (@rjom2012) 9 de enero de 2018