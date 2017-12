Pleitos y chismes que se han tejido tras muerte de Martín Elías

En la mayoría de casos aparece como protagonista la viuda de Martín Elías Díaz Acosta, Dayana Jaimes (su segunda esposa), sobre todo por las varias peleas que ha tenido con diversas personas que van desde parejas de extrabajadores del artista hasta su suegra, Patricia Acosta (por la herencia), y la ex del cantante, Caya Varón.

Sin embargo, también hay problemas relacionados con el accidente de tránsito en el que murió Martín Elías y con el disco y otros eventos laborales que dejó pendientes; así como polémicas con periodistas e inventos amorosos y la orientación sexual del fallecido cantante.

Estos son los pleitos y chismes más sonados este año, después de la muerte de Martín Elías:

1. Pelea de Dayana Jaimes en la que hasta la Policía tuvo que intervenir

La disputa ocurrió en noviembre, comenzó en una sastrería de Valledupar y terminó en la calle, aparentemente por un pleito que la viuda de Martín Elías tendría con extrabajadores de su fallecido esposo, que están solicitando que los indemnicen por los servicios que prestaron al cantante.

Tras la pelea, el extrabajador dio su versión en el programa ‘La red’, donde aseguró que también tiene demandada a Dayana por dañar su buen nombre. Esto ofendió a la viuda que le contestó poniéndole calificativos como “traqueto” y maltratador de mujeres. Este es uno de los videos del pleito:

2. Agarrones entre nuera y suegra

Los más sonados fueron dos. El primero por la camioneta que, en vida, Martín Elías le regaló a su mamá Patricia Acosta, pero que nunca puso a nombre de ella.

Por eso, a Patricia le quitaron el vehículo, que entrará a hacer parte de la repartición de bienes que dejó el cantante, aunque ella cree que todo fue por una venganza de Dayana.

Mientras que el segundo fue por un video en el que Patricia culpaba a Dayana de la muerte del artista y por un mensaje en el que la llamaba ambiciosa.

Sobre la primera afirmación, la mamá de Martín al comienzo dijo que el video era un montaje. Sin embargo, después reconoció que sus señalamientos contra su nuera fueron producto del dolor de una madre que acaba de perder a su tesoro más preciado: un hijo.

3. La vez que esposa de Martín Elías atacó a la ex del cantante

Todo empezó por una foto que Caya Varón publicó con Martín Elías Jr., el hijo de ella con el cantante, y en la que mencionó a Paula, la niña que Dayana Jaimes tuvo con el artista.

“Eres y serás un ejemplo. Lucía y Paulita verán en ti ese hermano mayor que las protege, ya eres testimonio Jr. y tú fe y fortaleza en Jesús me estremece positivamente”, dice parte del post de la toma.

Inmediatamente, eso fue usado por Dayana para lanzar 15 duros comentarios en los que recriminó a Caya la actitud que tuvo con el artista en vida, por hacerlo sufrir, y por querer aprovechar el gran amor que el cantante le tenía a su hijo para obtener beneficios personales.

“Tengo el celular de Martín en mis manos y todas tus conversaciones eran quejas y más quejas, hasta le pediste un carro más grande porque Martincito necesitaba uno, cuando el niño no maneja, obvio Martín dijo: ‘esta mujer está loca’”, fue una de las cosas que afirmó la viuda contra la ex del artista.

4. Caracol televisión vs. Canal RCN

Los dos canales nacionales estarían haciendo todo lo posible por ‘conquistar’ a los familiares de Martín Elías para quedarse con los derechos sobre su vida y hacerle una bionovela al cantante.

En algún momento se dijo que Caracol, incluso, ya estaba buscando al actor que representaría al fallecido cantante. Sin embargo, luego se agregó que la oferta de ese canal no habría llamado la atención de las dos esposas que tuvo el artista y que Dayana Jaimes estaba en conversaciones ahora con RCN, canal que hizo la novela sobre el papá de Martín, ‘Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta’.

Como quisiera devolver el tiempo papi 😢 Una publicación compartida de martineliasdiaz (@martineliasdiaz) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 5:56 PST

5. Pleito legal por el accidente de tránsito por el que murió el cantante

Aunque al comienzo nadie (incluida la viuda) culpó al conductor de la camioneta en la que se accidentó Martín Elías, luego Dayana Jaimes cambió de opinión y aseguró que en el incidente sí “hubo falla humana” de parte del chofer, del que dijo siempre desconfió.

No obstante, sobre este hecho también se ha indicado que nadie iba borracho y que la culpa fue del cantante, porque exigió a su conductor exceder la velocidad y por no usar el cinturón de seguridad, lo que quizás hubiera evitado que el artista saliera expulsado de la camioneta cuando esta se volcó.

Otra versión es que Martín fue el que “habría jalado el timón” a su conductor y provocado el accidente.

En medio de este pleito, el trabajador expresó en un par de oportunidades que temía por su vida. También por su suerte legal, pues se llegó a señalar que podría pagar hasta nueve años de cárcel por la muerte del cantante.

Foto: Twitter @Nestorvilla18



6. El presunto saqueo a la camioneta de Martín Elías

Horas después de que el cantante falleciera, empezó a circular un video en el que supuestamente unos hombres, en vez de ayudar a los heridos, estaban robando los objetos de valor (entre otros, el celular y una cadena de oro del artista) de la camioneta accidentada de Martín Elías.

No obstante, uno de los involucrados se defendió y lo negó: “Nosotros llegamos a los 15 segundos. El chofer que iba allí, a quien yo le entregó las pertenencias, dice que le colaboremos, y nosotros pensábamos que era un cantante de champeta y después nos aclaran que es Martín y lo vemos tirado a unos 10 metros […] Yo me meto a la camioneta a sacar el teléfono para avisar a los familiares, entrego el celular, le quito el cinturón de seguridad al chofer para sacarlo y le entregué un billete de dos mil. Cuando salgo corriendo para darle paso al vehículo que traía a Martín herido, de inmediato el ‘pelao’ me graba y comenzó a especular en las redes”.

Lo cierto es que la Fiscalía sí abrió una investigación por este caso y que la cadena de oro de Martín Elías sí se perdió. Incluso, medios aseveraron que la viuda del cantante, Dayana Jaimes, denunció que la contactaron para ofrecérsela a un alto precio: el triple de lo que cuesta.

7. Viuda ganó pelea a disquera y a exacordeonero del cantante

Sony Music y Rolando Ochoa querían que el disco que dejó grabado el cantante vallenato fuera lanzado el 31 mayo para que concursara en los Grammy Latino. Sin embargo, Dayana Jaimes interpuso una acción legal para que el álbum póstumo saliera el próximo 16 de junio, un día antes de la fecha en la que el cantante cumpliría 27 años, y ganó el pleito.

Aun así, días antes el disco ‘Sin límites’ fue filtrado y, por esto, hasta cancelaron la presentación que se iba a hacer de este en la tradicional Plaza Alfonso López, de Valledupar.

La fecha del lanzamiento también generó una disputa entre Dayana y Juliana Ortiz, esposa de Ochoa.

8. Otro pleito económico que dejó muerte del hijo de Diomedes y que afectaba a su mánager

En abril, Juan K Vega tuvo que emitir un comunicado para referirse al proceso de sucesión que se llevaría a cabo tras la trágica muerte de Martín.

Lo hizo con el fin de aclarar que los pagos que se le hicieron a Martín Elías como anticipo de presentaciones fueron consignadas directamente a la cuenta del artista y que él, Juan K Vega, no tenía facultades para administrarlo.

9. Indignación por trinos de periodista sobre Martín Elías

Los escribió María Antonia García, columnista de El Tiempo, y en ellos señaló cosas como: “Es muy triste que la gente se solidarice con la familia de un asesino y no con la familia de la mujer asesinada” y “Qué falta de todo, llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el séptimo círculo del infierno de los valores morales”.

En ese momento, la columnista fue muy criticada y un abogado la demandó, mientras el diario para el que escribe se desmarcó de los comentarios que ella hizo.

Por eso, García salió a defenderse y en La W Radio indicó: “No fue mi intención hacer un ataque personal, ni ofender a nadie. Honestamente, ese tuit salió porque yo, en ese momento, cuando leí que había muerto Martín Elías, recordé todo el tema de Doris Adriana Niño… él (Martín Elías) no tiene por qué pagar por los delitos o las acciones que haya cometido su padre”.

10. ¿Martín Elías era gay?

En ese chisme estuvo hasta involucrada ‘La negra candela’, a quien un portal le echó la culpa de haber dicho que el cantante era gay.

No obstante, ‘La negra’ salió a defenderse y denunció: “No sabía de la existencia de un portal ‘Efecto 2017’ hasta cuando comencé a recibir todo tipo de insultos, improperios y amenazas en mis redes sociales… porque en este aparecía una nota escrita por mí en la cual me ‘refería’ a la relación amorosa de Martín Elías con un hombre, quien aseguraba haber sido amante del cantante durante seis meses y próximamente mostraría las pruebas. No podía creerlo. ¿Era un chiste? ¡Jamás! en mi blog ni en ningún otro medio he escrito o dicho algo de esta naturaleza de Martín Elías. Y mucho menos de un tema tan sensible del cual no hay pruebas”.

11. Aparecieron”avivatas” que decían haber tenido amorío con Martín Elías

Esa afirmación sí la hizo ‘La negra candela’ que, además, dijo que una de las mujeres no solo estaba asegurando haber tenido un romance con el cantante, sino que estaba embarazada de él.

12. Ira de Dayana Jaimes porque partieron tumba de Martín Elías

El noviembre, la viuda del cantante vallenato se quejó de que un seguidor rompió parte de la lápida y se fue sin arreglar (y sin pagar) el daño.

13. Enojo de fans porque viuda del cantante anunció que iba a vender productos con la imagen de Martín Elías a solo dos meses de su muerte

Los productos eran cojines, agendas y camisetas que incluirían la foto y la firma del artista.