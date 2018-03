Mediante un comunicado que hicieron público en la cuenta de Twitter, creada en honor a la artista, la marca expresó que la única que tenía los derechos sobre la imagen de Kahlo era Romero, por lo tanto, solo ella puede decir si se usaba o no.

Aparte de aclarar que desconocían el origen del proyecto desarrollado por Mattel, en el que pretendían hacerle un homenaje con una muñeca idéntica a ella, para lo cual no contaban con la autorización.

Por otro lado, esperan que si la empresa pecó por desconocimiento de los derechos o quizá fue víctima de engaño, aclare lo sucedido en la brevedad, de lo contrario se verán obligados a tomar las medidas legales necesarias para resguardar la Propiedad Intelectual de la imagen de la escritora mexicana.

