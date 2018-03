🌻 Nosotras celebramos nuestro día al natural. Un acto simbólico para liberarnos de los estereotipos, de la presión y de tanta exigencia para vernos de una u otra manera. Mañana #DiaSinMaquillaje para celebrar nuestra esencia y nuestra fortaleza. Tagueen a sus amigas y suban sus fotos al natural con los # porque cada una es bella y única. Porque #YoSoyYo 👊🏼 . . . . . . . . . . . . . . . . #DiaSinMaquillaje #YoSoyYo #DiaDeLaMujer

A post shared by PAOLA TURBAY (@paolaturbay) on Mar 7, 2018 at 12:00pm PST