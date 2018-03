La pareja, que es una de las más estables de la farándula nacional, se prepara para recibir a su primer hijo, como lo confirmaron durante la entrevista, en la que además contaron el antes y el después de la noticia.

“Ella había cogido de maña comprar pruebas de embarazo, porque ella se sentía embarazada”, dijo Riaño, a lo que su novia respondió entre risas: “Uno de vieja, si le da sueño, dice que está embarazada; si le duele una pucheca, dice que está embarazada”.

Así que después de varios intentos fallidos, después de un viaje que hicieron a Brasil, la mujer volvió a su recurrente costumbre de practicarse pruebas, consiguió una bastante sofisticada, con la cual después de varios días sintiéndose rara no solo confirmó su embarazo, sino que supo hasta las semanas de gestación.

Pero la entrevista no paró ahí, cuando les preguntaron sobre un posible matrimonio Alejandro respondió: “Yo ya le propuse, solo que no hay fotos”, y su novia entre risas aclaró: “No hay anillo, no hay nada, a mí no me han propuesto nada”.

Sin embargo, el comediante no descartó este hecho, por lo que aclaró que será después de que nazca el bebé, al cual ya le realizaron una ecografía y aseguraron que es “bastante activo, está enrumbado allá adentro”.

Aunque aún se desconoce el sexo del pequeño, Riaño dice que se inclina más por un niño, y ya tienen los posibles nombres en cualquiera de los casos; Matilde o Lorenzo.

