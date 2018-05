Bueno, 6 meses después de la última inundación en mi casa en Cgena, este es el panorama. Sí, otra vez !!!! Saben qué es lo peor ??? Que en ese momento vinieron funcionarios de la Alcaldía a revisar la situación y hasta me escribieron por twitter diciéndome que iban a tomar medidas. Cuáles medidas me pregunto hoy !!! OJO yo no soy la única afectada, pero sí una muy INDIGNADA que utiliza sus redes sociales para quejarse, para denunciar, para exigir soluciones que como cualquier ciudadano merezco! Ya es hora de que se pongan serios con el tema @alcaldiacartagena ! Hoy además de quejarme y exigir respuestas, también me hago una reflexión y es la siguiente: Yo no soy Cgenera pero vivo parte de mis días en esta ciudad que adoro y me duele lo que sucede en ella. Y por eso mi pregunta a los Cgeneros es: No están cansados de que NO pase nada en la ciudad con los temas de corrupción? De que la cuidad vaya de mal en peor ? De que lleven años robándose la plata que uds pagan en impuestos y que además hagan las obras mal hechas? De que haya tanta desigualdad, pobreza? Mi llamado es a que POR FAVOR dejemos la INDIFERENCIA y hagamos algo! No más “como no me afecta, no hago, no hablo, no me importa”. No más “me quejo pero en privado porque tal o cual es amigo mío y ajá! No más “me acomodo a todo lo que pasa y simplemente sigo la vida normal”. En serio creo que ya es hora de protestar de verdad!

