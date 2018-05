La fotografía la subió la misma Kournikova en su cuenta de Instagram, con el numeral #TBT, y en esta ella aseguró que ahí tenía 37 semanas de embarazo.

No obstante, al ver la imagen de la extenista vestida de negro, usando tacones y exhibiendo su barriga de embarazo, muchos de sus seguidores dudaron que esta fuera de verdad y, además, mantuvieron la versión que muchos creen y es que los bebés de Kournikova e Iglesias nacieron por medio de un alquiler de vientre.

“Creo que es falsa… Tengo gemelos y mi panza a los cinco meses era como de nueve”, “¡Tan falso! 💯😂 Los famosos no tienen vergüenza… No estoy convencido, no hay senos hinchados, ni cara ni piernas o tobillos hinchados” y “No tiene nada de malo si hubiesen alquilado vientre, están en su derecho […] El tema aquí es la mentira, ella no estuvo embarazada y quieren hacer creer que sí”, fueron algunos de los comentarios

Contrario a esto, también hubo fanáticos de la pareja que indicaron que sí creían que la extenista estuvo embarazada de gemelos.

Igualmente, explicaron que si a Kournikova se le veía la barriga muy pequeña en la foto y el resto de su cuerpo lucía normal era porque: “Es una deportista, es por eso que su cuerpo hizo esa minipancita, y sí de gemelos, desafortunadamente estamos acostumbrados a ver gente que sube más de 20 kilos en el embarazo por irresponsables”, dijo uno seguidor.

Esta es la foto de Kournikova embarazada, que tiene divididos a sus fanáticos, y luego los pantallazos de algunos de los comentarios que han hecho sus seguidores.