Entre los periodistas que terminaron implicados por esta mujer en este escándalo que estremece a Argentina, en el que se habla de la red más grande de prostitución y trata de menores con los jugadores de las divisiones menores de varios clubes, está el reconocido periodista deportivo Alejandro Fantino. Jaitt sostuvo:

“Lo más importante acá, hablando de fútbol, el conductor de Animales [Sueltos] también es cliente de pedofilia de varones de Leo Cohen Arazi [relacionista público detenido por el caso]”.

En ese momento fue interrumpida por la periodista Mercedes Ninci, también invitada al programa, que le preguntó si tenía pruebas y le dijo que no podía “hablar de Fantino si no las tiene”. “Es una vergüenza”, replicó dirigiéndose a Jaitt. Fantino no se ha pronunciado sobre el grave señalamiento.

(Lea también: Crece escándalo por red de prostitución en divisiones inferiores de clubes argentinos)

El artículo continúa abajo

Pero los señalamientos a personajes de los medios no se quedaron ahí. La mujer también mencionó a los periodistas Carlos Pagni, Óscar González Oro y Juan Cruz Sanz. Además, señaló al humorista Enrique Pinti y a Brian Lanzelotta, participante del programa Gran Hermano.

Algunos de ellos se han pronunciado y anunciaron acciones legales contra Jaitt por estas acusaciones, pese a que ella en cada intervención aseguraba tener pruebas.

Sobre Cohen Arazi aseguró que tiene VIH, al igual que el juez de línea Martín Bustos, también detenido por abusos a los jóvenes futbolistas, que no superan la mayoría de edad.

“Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores sino que los contagian. Estamos hablando de cosas siniestras”, puntualizó Jaitt.

También afirmó que Cohen Arazi “pedía sexo a cambio de trabajo”. Agregó que “su socio es Francisco Delgado, ganador del reality Gran Hermano, y que Brian Lanzelotta, también participante, “le llevaba los chicos de la villa al árbitro [Bustos] y a él”.

Entre los personajes mediáticos también habló de productores de televisión, como Liliana Parodi y Marcos Gorban, para acomodar participantes en programas de televisión. Señaló que algunos entraban teniendo sexo con el relacionista público: “Se fue armando una red. Los participantes de Combate entraban no por casting sino por tener sexo con Cohen Arazi”.

En la lista además entraron personajes de la política como el exdiputado Gustavo Vera, a quién señaló de ser un pedófilo y manejar prostíbulos.

Entre sus acusaciones recordó el caso del padre Julio Grassi, condenado por la justicia argentina por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, y que estará en prisión hasta el año 2026.

Sobre eso, dijo que el entonces Obispo de Argentina Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco, encubrió sus delitos:

“[El padre Julio] Grassi trabajaba en el colegio Don Bosco de Solis y Moreno, donde lamentablemente practicó la pedofilia con menores y Bergoglio lo salva. Sabiendo que era pedófilo, y lo traslada a manejar un lugar de chicos desamparados que no pueden quejarse. Es el mismo sistema, es lo mismo que pasa con el fútbol”.

Jaitt Continuó: “Bergoglio fue quien los sacó de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos. Si vos no tenés recursos, si abusan de vos, no tienes cómo denunciar ni hacer absolutamente nada”.

Sobre Jaitt, cabe señalar que en sus redes se presenta como “conductora de tv y radio/actriz teatro y cine/guionista”, pero en el programa aseguró que es prostituta y no se avergüenza de ello. Además, que tiene esa información tan delicada porque fue contratada por una empresa, que no mencionó, para adelantar esta investigación en la que lleva un año, aseguró.

Este es el programa completo donde Jaitt hizo las graves acusaciones contra estas personas: