Este 17 de diciembre es el Tercer Domingo de Adviento, continuando con el momento de reflexión del Adviento, una época para prepararse para el nacimiento de Jesús.

Como es costumbre, este período se celebra con la Corona de Adviento, un símbolo tradicional que representa la temporada. Esta se hace con ramas verdes decoradas con adornos navideños y se le agregan cuatro velas, cada una indicando cada Domingo de Adviento, días en los que se enciende una vela para marcar el progreso hacia la Navidad.

Antes de rezar la oración para el Tercer Domingo de Adviento, tenga en cuenta:

Las dos velas correspondientes al Primer y Segundo Domingo de Adviento ya deben estar encendidas antes de iniciar la oración.

Después de la tercera estrofa de la canción, uno de los participantes encenderá la tercera vela, preferiblemente de color rosado para simbolizar la alegría de saber que la Navidad se acerca.

Se debe nombrar un monitor principal para que dirija la oración, así como asignar un lector o lectores por si quieren participar varias personas.

Antes de empezar a rezar coloque la Corona de Adviento en un lugar destacado, como una mesa central, un altar en casa o un espacio en el que su familia se reúna con frecuencia.

Ponga la corona sobre una base sólida, como un plato grande, un mantel bonito o un soporte decorativo. Esto ayudará a proteger la superficie donde la coloque y resaltará su importancia.

Alrededor de la corona, puede colocar imágenes relacionadas con la temporada de Adviento, como representaciones del pesebre o imágenes de la Virgen María y José .

Asegúrese de tener una iluminación suave y acogedora alrededor de la corona. La luz de las velas de Adviento puede ser el principal foco de luz durante las oraciones o reflexiones.

Intente crear un ambiente tranquilo alrededor de la corona. Mantenga un momento de silencio antes y durante la oración.

Oración Tercer Domingo de Adviento

TODOS:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MONITOR:

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

TODOS:

Que hizo el cielo y la tierra.

MONITOR:

Estamos ya en la tercera semana de Adviento: aumenta nuestra alegría y nuestro júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada vez más cerca de nosotros. Empecemos nuestra oración cantando VEN PRONTO SEÑOR (u otro canto apropiado).

TODOS CANTAN:

¡Oh Pastor de la Casa de Israel!,

trae a tu pueblo la ansiada salvación.

Verbo Eterno de la boca del Padre,

fuiste anunciado por labios de profeta.

¡VEN PRONTO, SEÑOR!

¡LLEGA, OH SALVADOR! (2v)

¡VEN, SEÑOR JESÚS!

¡VEN, LIBERADOR!

¡CIELOS, LLOVED VUESTRA JUSTICIA!

¡ÁBRETE, TIERRA,

HAZ GERMINAR AL SALVADOR! (2v)

El clamor de los pueblos se levanta.

Hijo de David, las naciones te esperan.

Queremos la llegada de tu Reino.

Ven a liberar del pecado a los pueblos.

Emmanuel, Salvador de las naciones,

eres esperanza del pueblo peregrino.

Sol naciente, esplendor de la justicia,

Tú nos salvarás con tu brazo poderoso.

MONITOR:

Hoy, vamos a encender la tercera vela de nuestra corona de Adviento. El Señor está más cerca de nosotros y su luz nos ilumina cada vez más. Abramos nuestro corazón, muchas veces oscurecido por las tinieblas del pecado, a la luz admirable del amor de Dios.

LECTOR:

Lectura tomada del Evangelio según San Lucas:

«La gente le preguntaba: “Pues ¿qué debemos hacer?”. Y él les respondía: “El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, haga lo mismo”. Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron: “Maestro, ¿qué debemos hacer?”

Él les dijo: “No exijáis más de lo que os está fijado”. Preguntáronle también unos soldados: “Y nosotros ¿qué debemos hacer?”. Él les dijo: “No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada”. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo; respondió Juan a todos diciendo: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; pero la paja la quemará con fuego que no se apaga”. Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Nueva» (Lc 3,10-18).

MONITOR:

Mientras encendemos la tercera vela de nuestra corona cantemos HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA (u otro canto apropiado):

TODOS CANTAN:

(Una persona enciende la tercera vela mientras se entona el canto, de ser posible durante la tercera estrofa)*

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA

EN LA CORONA DE ADVIENTO,

QUE ARDA NUESTRA ESPERANZA

EN EL CORAZÓN DESPIERTO

Y AL CALOR DE LA MADRE

CAMINEMOS ESTE TIEMPO.

Un primer lucero se enciende

anunciando al Rey que viene

preparad corazones,

allánense los senderos.

Crecen nuestros anhelos al ver

la segunda llama nacer.

Como dulce rocío vendrá

el Mesías hecho Niño.

Nuestro gozo hoy quiere cantar*

por ver tres luceros brillar

con María esperamos al Niño

con alegría.

MONITOR:

Acudamos ahora a Santa María, que colaborando con el Plan del Padre permitió que la luz del Señor ilumine a la humanidad, y pidámosle que siga intercediendo por nosotros en este tiempo de preparación. Entonemos JUNTO A TI, MARÍA (puede ser otro canto u oración mariana):

TODOS CANTAN:

Junto a ti María.

como un niño quiero estar,

tómame en tus brazos

guíame en mi caminar.

Quiero que me eduques,

que me enseñes a rezar,

hazme transparente,

lléname de paz.

MADRE, MADRE,

MADRE, MADRE.

MADRE, MADRE,

MADRE, MADRE.

Gracias Madre mía

por llevarnos a Jesús,

haznos más humildes

tan sencillos como Tú.

Gracias Madre mía

por abrir tu corazón,

porque nos congregas

y nos das tu amor.

MONITOR:

Elevemos libremente nuestras intenciones a Dios y respondamos a cada una de ellas diciendo: VEN, JESÚS, NO TARDES.

(Peticiones libres)

Recemos ahora un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

TODOS:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

