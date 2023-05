Conozca cómo le irá a su signo del zodiaco en el horóscopo de la semana del 14 al 20 de mayo, según el Tarot de Mavé.

Tauro

En su trabajo propondrá como norma que toda queja se acompañe de un programa de acción. Las quejas no pueden ser solo quejas que alboroten el ambiente; deben motivar pequeños y grandes cambios para mejorar. De acuerdo con el diez de bastos del Tarot, sus colegas tendrán en cuenta sus observaciones sobre la importancia del hacer.

(Le puede interesar: ChatGPT reveló cuáles son los signos más hipócritas; su enemigo podría estar en la lista)

Géminis

Si las cosas salen mal, usted piensa que es por su pasividad y compromiso débil; se exige demasiado, no considera que los obstáculos de la realidad se interponen. Hay días en los que siente que el peso de la vida es real, no es una metáfora. Y se pregunta cómo ha podido llegar hasta aquí; el hecho es que ha llegado hasta aquí.

Cáncer

No quiere aturdirse con las malas noticias que circulan en las redes, ni con el bombardeo de opiniones, algunas bien intencionadas, otras no. La incertidumbre hace dudar de todo y las tonterías son tema obligado de conversación; son lo que cuenta, mientras lo importante se arruma en el cuarto de san Alejo, detrás de la puerta. Usted se asusta, la sensatez se está perdiendo, vamos en un tren bala.

Leo

Lo llaman para que ayude a solucionar desacuerdos diarios, desesperantes. Muchos se quieren salir con la suya, que sus exigencias y caprichos se cumplan; quieren mandar aunque se disfracen de condescendientes. Para usted es claro que los derechos de todos se deben respetar, que no se impongan tres o cinco personas sobre el resto. Esta es la forma civilizada de vivir, no hay otra.

(Lea también: ChatGPT reveló cuáles son los signos del Zodiaco más celosos ¿Está en la lista?)

Virgo

Usted cae en la trampa del buen samaritano: asume los problemas ajenos sin límites y se le vuelven una carga, de la que no sabe cómo librarse. Sin duda, ayuda al prójimo; es consciente de que no es el único, va por la calle al lado de otros que también respiran y corren. Para la reina de copas del Tarot, acompañar implica estar al pie, sin evaporarse, sin perder la autonomía, sin quitarles a otros la responsabilidad ¿Qué piensa?

Libra

Desde hace mucho rato su voz no se quiebra: usted dice lo que piensa y lucha por ello, por cosas imposibles según algunos. Esta semana se opondrá a los fanáticos que alegan tener razón, siempre tienen la verdad revelada. Y las cosas no son como las presentan; sus relatos son amañados, tendenciosos. A pesar de su resolución de oponerse, hay riesgo de que su inseguridad muestre colmillos de jabalí.

Escorpión

Mientras veía a varias personas acomodadas y satisfechas con sus relaciones amorosas, usted persistía en la búsqueda del verdadero amor. Y caía sobre las piedras, de tropiezo en tropiezo, lastimándose. Hoy es claro que su ganancia es la experiencia. A varios de sus amigos, que no se perdieron en los laberintos del amor, les hubiera gustado hacer su recorrido.

Lee También

Sagitario

Frente a muchas de las cosas que pasan usted no puede hacer nada. No puede evitar una guerra nuclear como la que algunos anuncian, ni la erupción de un volcán, ni el choque de egos vanidosos. Desde su pequeña esquina del mundo, sigue convencido de que es urgente avanzar en la solución de los problemas que amenazan a la humanidad entera. No entiende por qué no vamos en esa dirección.

Capricornio

A usted le parece que las lecciones de la pandemia se olvidaron: cuidar al prójimo y al planeta, preocuparse más por el espíritu y menos por las reacciones del mercado. Aspirar a estar en mares limpios, ciudades libres de humo y hollín, sin montañas de basura que se vienen abajo y que prime la solidaridad. Algunos, en medio de la superficialidad, sostienen que el peligro ya pasó. hasta que el mundo se paralice de nuevo. Así vamos.

Acuario

Intenta estar de acuerdo con todo, como candidato a ganarse la medalla del bello carácter. Difícil. Muchas cosas que ve, oye y consiguen el interés general, a usted le parecen meras tonterías. Preocupa la forma, no el fondo; importan las apariencias, que se tape aquí y allá, y no se diga la verdad. No le queda más que ser muy crítico.

Piscis

En lo que resta del año hará los viajes aplazados para cuando mejorara el clima atmosférico y el político, leerá los libros acumulados en torres, no ha tenido tiempo de leerlos; tomará café con los amigos para intercambiar opiniones y estimular el sentido del humor, que no se apague. Y cuidará su salud, lo que también había dejado para más tarde.

Aries

Está empeñado en ordenar, que la ropa no esté puesta de cualquier manera y los muebles y objetos cumplan con los requisitos de la estética. Y las ideas, sobre todo las ideas, sean claras, para emitir juicios coherentes. Luchará contra el caos personal, no se dejará arrastrar por su corriente. Con el caos general ya es demasiado.