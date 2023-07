Conozca qué le depara a su signo zodiacal en el horóscopo esta semana del 23 al 29 de julio, según el reconocido Tarot de Mavé, gratis y online:

Leo

En su trabajo los días son iguales, siguen las corrientes furiosas… Usted ha llamado a la cordura, es la única forma de lograr las metas. No es imposible, se repite los lunes, cuando empieza la semana, pero el viernes, a las cinco de la tarde, en medio del abatimiento, concluye que sus esfuerzos son inútiles.

Virgo

Al ver cómo siguen sucediendo tantas cosas que no deberían pasar, usted se mete en su burbuja. Algunas veces consigue pasar los días sin hablar sobre temas espinosos y sin estar pendiente de las noticias de la noche… Y piensa en los monjes que, para huir del ruido, dedicaban sus días al aislamiento y la meditación, en las montañas, en monasterios protegidos por enormes puertas de madera.

Libra

Se recrimina por su indisciplina y empieza el rosario de culpas… Quienes lo oyen se sorprenden con su exageración: lo consideran una persona disciplinada que realiza sus metas; admiran su constancia, no se distrae. Su exageración ha sido objeto de humor pero se está volviendo motivo de preocupación; sus errores no son gravísimos, como los hace ver ¡Usted no es una persona indisciplinada!

Escorpio

A juzgar por el afán de seguir en un “progreso” que propicia la destrucción del planeta, nada cambió después de la pandemia… Para recuperar el tiempo perdido, los seres humanos, voraces de nuevo, continúan en la carrera de excesos, acumulación y rapiña… Usted sí cambió, se volvió reflexivo y lento; en lugar de asumir compromisos ligeros, le preocupa la importancia de lo que hace. También se aisla para pensar.

Sagitario

De acuerdo con el cinco de copas del Tarot, algunos no entienden que usted disfrute las rutinas sin aburrirse, sin pensar en la forma de romperlas. No se siente infeliz haciendo lo mismo; sus rutinas lo aseguran en esta realidad cambiante y lo llenan; sigue aprendiendo y evolucionando, no se ha estancado. Sus rutinas son distintas con la luz de la tarde…

Capricornio

De acuerdo con la rueda de la fortuna, el arcano número X del Tarot, usted está tranquilo. A pesar de las conmociones del mundo exterior, el amor y el trabajo marchan, sus días pasan suavemente, no hay sobresaltos. Por eso se pregunta qué hará cuando las cosas no sean así; pueden volverse otras, la vida al revés… Por hoy está bien y eso es lo que cuenta.

Acuario

Se quedó con la idea de que su cuerpo es una máquina que debe funcionar a todo vapor hasta que explote. La mente, en cambio, le merece cuidado para que las emociones negativas y fuertes no le hagan daño, tener una visión amplia y optimista del mundo y una apreciación generosa sobre las personas, que mantenga la envidia a raya. Su cuerpo, pobre cuerpo…

Piscis

Los últimos acontecimientos lo tienen confundido, es preciso ordenar sus ideas… Necesita repasar con tranquilidad la vida; entender por qué hizo lo que hizo o dejó de hacer y qué pasó cuando se atrevió a hablar y el escenario vibró con sus palabras o se quedó en silencio. Ordenar para darle sentido a lo vivido; en eso está, de acuerdo con el diez de oros del Tarot.

Aries

Usted “camina lerdo como perdonando el viento”… Las cosas afuera no están claras; es difícil saber qué puede pasar, hay especulaciones, vaticinios… Además, no está seguro de lo que quiere, tiene dudas; su intuición está como un tigre al acecho. Y le dice que la última propuesta de trabajo no es transparente, de manera que no puede aceptarla con la mitad de la circunferencia…

Tauro

Usted cae en el mal genio… Su expresión seria, la mirada que inhibe a sus interlocutores, los vuelve tartamudos y los obliga a guardar silencio con temor reverencial. Cuando sus interlocutores oyen que la catarata de su mal genio se avecina, huyen del estruendo, mientras su alteración crece ¿Qué piensa?

Géminis

La vida no es fácil. En su cabeza da vueltas la palabra resistencia como la única manera de seguir. A varias personas les pasa lo mismo; así suceden los días. En palabras de Luis García Montero: “Resistencia/ una hermosa palabra/que tantas veces llega hasta nosotros/en manos de la historia./Es la razón del viento…/La ciudad que resiste un bombardeo…/, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima”…

Cáncer

El mes de Julio avanza entre soles y lloviznas, con la pereza de quienes llegan de vacaciones y añoran el verano en otras latitudes, el mar, la ligereza. Usted ha vivido este mes, a la espera de que sus proyectos avancen, pero no se mueven… Ha llamado, ha insistido, ha propuesto varias fórmulas, ha hecho fuerza. Nada se mueve.