Así será el horóscopo de esta semana, del 7 al 13 de enero, según el Tarot de Mavé. Vea aquí cómo le irá a su signo:

Capricornio

El año pasado usted aplazó varias decisiones, siempre había una razón de fuerza mayor que se lo impedía; esto para justificar su pasividad. En vista de que algunas situaciones son insostenibles, abrirá la puerta para salir al nuevo mundo y sentirá miedo, una picazón que le recorre todo el cuerpo y le produce calor en las palmas de las manos. Será pasajera.

Acuario

Sus proyectos no son fantasías como algunos sostienen; remarcan lo de “fantasías” para aludir a su incapacidad de poner los pies en la tierra, esquivando la realidad desde el aire. Sus proyectos pondrán a prueba su resistencia ante los obstáculos, habrá varios en el camino atravesados como piedras milenarias. Desistir de sus proyectos sería una frustración insoportable.

Piscis

Usted hubiera querido seguir en vacaciones, días largos mirando al cielo sin tareas ni compromisos, pensamientos que van y vienen y sin hacer esfuerzos sobrehumanos para que el mundo no se desmorone, que las cosas resulten y quienes deben tomar decisiones colectivas sean sensatos… Es hora de volver a la realidad, no hay escapatoria.

Aries

Usted se altera por los errores que los demás cometen con descuido e irresponsabilidad; se altera porque si es el momento de salir siempre está lloviendo, no parece que estuviéramos en enero, el clima está loco… Su alteración obliga a quienes lo rodean a caminar en la punta de los pies, a volverse invisibles como sombras. Se altera a comienzos del año mientras se familiariza con el nuevo camino.

Tauro

Por llevar la corriente algunos seguirán enredados en muchas concesiones; tienen la idea de que es más cómodo que oponerse y destruir la armonía, la falsa armonía de las apariencias. Además, huyen de la crítica como si fuera la peste y abrazan el pensamiento positivo que aumenta el número de zombis en el mundo. Usted regresará al trabajo con pensamiento crítico.

Géminis

Algunos ya le dicen con preocupación que empezó el año desalentado y le piden que sea optimista, de otra forma no podrá solucionar los problemas, que no serán menores, como han pronosticado quienes hablan de tránsitos planetarios inusuales, lunas negras y trastornos de la economía. Usted no es pesimista pero sí muy cauteloso, no tiene afán por obtener resultados ni por alentar falsas expectativas.

Cáncer

Todos los días noticias muy tristes registran los acontecimientos del mundo: las guerras que no paran y avergüenzan a la humanidad entera, las caravanas del hambre, el sufrimiento de los inocentes, el bla bla bla de muchos líderes que no frena el horror. Usted siente un malestar profundo, no hace teatro, lo siente de verdad. Y se pregunta nuevamente ¿cómo seguir sin perder el aliento? El horror lo obliga a preguntarse.

Leo

Los buenos propósitos que hizo el 31 de diciembre no se quedarán en el olvido… Mantendrá entonces la cercanía con quienes lo acompañan cariñosamente, los apoyará cuando lo llamen y lo busquen; también hará muchas cosas por placer, así sea caminar en su casa de sur a norte. Y por último, en vista de que a muchos les conviene que la mayoría obedezca ciegamente, seguirá siendo rebelde, no será parte de la multitud indiferente.

Virgo

En algunos continentes las personas, en pleno invierno, estiran las manos para atrapar copos de nieve; esta postal idílica refuerza sus ganas de huir a otra parte en donde sí es posible la felicidad, mientras aquí siguen pasando cosas que no deberían pasar. Se pregunta entonces ¿por qué en algunas latitudes las personas están al pie del abismo, anhelando que mañana sea más bonito?

Libra

Usted no sufre por falta de imaginación, pues la suya es vigorosa. Su problema es la dispersión, empezar cada vez algo nuevo, muy excitante, iniciar el proceso e interrumpirlo bruscamente porque otra idea genial se atraviesa y hay que seguirla y dejar las cosas a medias, con la insatisfacción del deber que no se cumple. La dispersión es un pulpo con mil brazos.

Escorpio

Después del “agotador carrusel de celebraciones familiares pasadas con la familia, siempre tensas”, como dice Jhumpa Lahiri, dejará atrás la risa, que sin duda fue lo mejor. Hacía rato usted no se reía de manera tan sonora de todo y de sí mismo. Como tiende a la trascendencia la vida entera se le vuelve muy difícil a veces. ¿Qué piensa?

Sagitario

De acuerdo con el as de bastos del Tarot, lo primero es preguntar cómo son las cosas. Exigirá —cabe la palabra— que le hablen directo, con transparencia, que no intenten los acostumbrados juegos de manipulación, con los que tantos abusan de sus interlocutores diariamente. Su resolución para encarar lo que sea asegura que este año empezará bien, muy bien.

