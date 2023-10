Los constantes casos de acoso e incluso golpes que pueden sufrir los niños, afecta su desarrollo social, psicológico, físico, escolar, entre otros.

En Cali, la Secretaría de Educación reportó cerca de 39 casos; muchos de estos en entornos educativos, como el hecho de menor que falleció luego de ser golpeado por otros niños.

Algunas señales de alerta en una persona que es víctima de bullying son notables, por eso, aquí le dejamos algunas para que pueda detectarlas a tiempo con su hijo o hija.

Señales de alerta de bullying en niños y niñas

Cambios de comportamiento en el niño o niña: Que ya no juegue tanto, que se vuelva introvertido cuando antes era extrovertido, que ya no quiera jugar con otros niños, presenta insomnio, ansiedad o que ya no quieran ir al colegio.

Bajo rendimiento escolar: Normalmente, cuando los menores son víctimas de acoso, su nivel académico cambia o empeora, ya que no prestan atención en clase, no realizan tareas o ya no encuentran una motivación al momento de estudiar.

Comportamientos agresivos: Muchos menores suelen dañar sus pertenencias, como ropa, morrales, cuadernos, entre otros; o agredir física o verbalmente a otras personas, como sus padres, profesores y mismos compañeros.

Lesiones en el cuerpo: Si son víctimas de matoneo, muchos niños y niñas suelen tener moretones o raspones en diferentes partes del cuerpo, ya sea por puños, golpes o caídas.

