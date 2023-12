Sagitario: En su trabajo están haciendo la lista de buenos propósitos para el 2024: tomar decisiones sin aplazar ninguna, evitar los brazos caídos; salir de los compartimentos del ego, del culto narcisista al yo; trabajar en equipo y lograr consensos, sin perder el tiempo, el valioso tiempo, en competencias feroces. Por encima de todo está cuidar la vida, lo cual justifica todos los esfuerzos, la máxima entrega.

Capricornio: A pesar de las proyecciones de los optimistas el futuro no se ve claro. Usted está preocupado por la rapidéz, en un abrir y cerrar de ojos la vida pasó… También lo inquieta el llamado del amor que lo anima a comprometerse, abandonando su libre vuelo de mariposa. En palabras de Borges: “Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir./…Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.

(Vea también: Horóscopo: Libra empezó bien el mes, Escorpio hace balance anual y Virgo es radical)

Acuario: En el trabajo usted estimulará el optimismo con el fin de que sus compañeros no se desanimen y concluyan que no se puede hacer nada distinto a seguir por el camino tortuoso del infierno. No caerá, eso si, en el positivismo tóxico que usted rechaza por superficial, dulzón y por ser el recurso de los no pensantes que niegan la realidad. No pintará ni transitará por paraísos artificiales.

Piscis: Llegó Diciembre con su alegría: el árbol de Navidad se asoma por las ventanas, las coronas de pino adornan las puertas y las personas de buena voluntad siguen intentando salvar el mundo de todas las plagas, sobretodo de la guerra. En esta atmósfera decembrina, muy distinta a la de cualquier otra época del año, usted dejará atrás los problemas que le quitaron el sueño para hacer un alto en el camino.

(Vea también: Mhoni Vidente dijo cómo les irá a Sagitario, Leo y otros signos el Día de las Velitas)

Aries: Unos tienen una versión de los hechos, otros otra; a veces muy distintas, al punto de que no se sabe si se trata de lo mismo. Las versiones construidas a conveniencia evaden responsabilidades y exacerban conflictos: buenos contra malos, exitosos contra mediocres, populares contra impopulares y así… Las distintas versiones de la realidad se vuelven tendenciosas, cuestionables.

Tauro: Se alejó de algunas personas por voluntad propia, ha sido un desprendimiento difícil… Sin embargo, alejarse ha sido bueno, por un tiempo corto o largo, no sabe; alejarse, sin más arandelas y descubrir en el camino otra forma de construir vínculos de afecto y amistad. A juzgar por su primer arcano, el nueve de copas del Tarot, los nuevos vínculos serán más gratificantes, sin duda.

(Vea también: El Tarot de Mavé gratis da recomendación para lo que queda de semana: “Que el tiempo pase”)

Géminis: Algunas personas opinan y opinan; parten de la base de que nunca se equivocan y si se equivocan no les importa. Miran por encima del hombro… Si está en presencia de estos personajes se siente cohibido, se muerde los labios, cierra la boca. Los papeles se invierten: en lugar de que usted hable- tiene mucho que decir- se toman la palabra los necios e imprudentes, los charlatanes.

Cáncer: Como suele pasar algunos avispados se adueñaron de sus ideas, se dejan felicitar y homenajear; lo desconocen, lo esconden, usted no existe. Dada su discreción no reclama su legitima autoría, sigue trabajando de manera eficiente y silenciosa. Pero como no es un Titán sino “humano, demasiado humano”, se indignará con los impostores que lo ignoran. Ya era hora.

(Vea también: Mhoni Vidente predijo cómo le irán hoy a Libra, Tauro y demás signos del horóscopo)

Leo: De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, usted no resiste la hipocresía, esa forma de relacionarse en el “mundo de la amabilidad”; suavidad sin gritos, sonrisas, venias, diplomacia, teatro, farsa… Estimula encuentros en los que los participantes se atrevan a quitarse las mascaras con la verdad en la mano. La verdad no ha pasado de moda, será siempre la manera digna de vivir, lo otro es un nido de mentiras.

(Vea también: Los 3 signos del Zodiaco a los que mejor les irá en la salud, dinero y amor en diciembre)

Virgo: En ambientes crispados como los que frecuenta, su ponderación sobresale: reconoce que la razón no está en un solo lado… De acuerdo con el As de copas del Tarot, al revés, usted corre el riesgo de confundirse, pasando rápido por lo que está mal. La ética ha guiado su desempeño personal y profesional, ha sido su brújula para no perderse en el camino.

Libra: Las personas que pontifican lo aburren. Estas personas decretan lo que se debe hacer, de esta forma o de otra. Consideran que la razón siempre está de su lado, están en lo correcto, los errores los cometen los demás. Los pontificadores ponen distancia entre ellos y el mundo, entre ellos y el prójimo. Su “voz autorizada” no implica hacer algo, sólo pontifican.

(Vea también: Horóscopo de hoy 6 de diciembre para todo los signos: así les irá en el amor y la salud)

Escorpión: Su visión se adelanta en el tiempo: usted puede ver lo que pasará ¿Qué puede suceder en el mundo, en este país; cómo se comportarán las personas en determinadas circunstancias; se podrán evitar los incendios voraces, las terribles sequías, que el mar inunde todo y los glaciares se derritan? Esta semana sus visiones lúcidas acerca de la realidad, preocuparán.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.