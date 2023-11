GÉMINIS

Varios proyectos de trabajo se frenaron por las difíciles condiciones de la realidad; se frenaron por razones objetivas. Es muy descorazonador no saber hacia dónde se va y presenciar los bandazos continuos para uno y otro lado, la incoherencia… De allí, los cimbronazos en la oscuridad y la suma creciente de errores graves, que son inadmisibles.

CÁNCER

Cuidarse es un deber… Cuidar el cuerpo y la mente, cuidarse de la inseguridad en las calles de la ciudad, de los tramposos que echan sus cuentos y sus redes, de los mentirosos que confunden, de los resplandores del ego que enceguecen, de los que fingen ser lo que no son, de los virus que siguen contagiando a pesar de que no se los mencione como un problema de salud pública, etcétera. Usted se cuidará de todo, no lo estaba haciendo…

LEO

Usted ha sobrellevado cargas y problemas que no son suyos, según el horóscopo; ha corregido errores y encontrado salidas para muchos, mientras los otros, muy cómodos, han llegado al extremo de reclamarle por no hacer lo suficiente. Se espabiló, está poniendo límites. Y que cada quien enfrente lo propio ¿Egoísmo o principio de salud mental? Lo segundo, sin duda.

