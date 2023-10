Muchos de nosotros utilizamos el desodorante apenas nos terminas de bañar o de hecho, cuando llegamos a notar si apestamos un poco a sudor y ello no está mal, pero hay momentos clave en el día en donde es más sensato utilizar de este producto, en esta entrada te diremos cuáles son esos momentos.

Según indican varios expertos, no es bueno que nos apliquemos el desodorante en las mañanas apenas hayamos terminado la ducha, esto ya que las axilas siguen almacenando gran humedad y el producto se caería con relativa facilidad; si es que nos llegamos a bañar durante las noches, tampoco es sensato que en las mañanas apliquemos el producto, esto porque hay gran cantidad de sudor y sucede lo mismo, el desodorante simplemente se caería de inmediato.

¿Entonces cuál es la recomendación? Lo mejor es aplicar el producto antes de irnos a dormir, de esta manera durante la noche, se absorbe mejor en nuestra piel y al despertar no solo habrá menos sudor, también durante la jornada notaremos que no sudamos tanto y que de hecho no huele de una manera incómoda o potente.

Algunas recomendaciones más

Recuerda que, siendo un producto no natural en la mayoría de los casos, el uso del desodorante o el antitranspirante, debe limitarse a una o dos veces como mucho en el día, esto es para evitar que se irrite la piel de nuestras axilas.

El baño se recomienda entonces que lo tomemos durante la mañana o un rato antes de irnos a dormir, ello para que el aplique del producto sea efectivo. La misma recomendación es efectiva para productos naturales.

Una alternativa que se puede considerar también, es el uso de la llamada ‘piedra de alumbre’ un producto natural que muchas personas están prefiriendo por no bloquear los poros y eliminar las bacterias en las axilas que son las causantes del mal olor.

