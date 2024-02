Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

En el año bisiesto, cada cuatro años, en esta fecha se registraron 12,980 hombres y 12,314 mujeres nacidos en Colombia entre 1940 y 2016.

En el año 2000 fue donde más se registraron colombianos nacidos en el día más escaso del calendario, el 29 de febrero, con un total de 1,096 mujeres y 1,130 hombres registrados oficialmente.

(Vea también: Por qué motivo febrero es el único mes del año que tiene 28 o 29 días)

Con una posibilidad entre 1.506 de nacer un 29 de febrero, solo unos pocos millones de personas del mundo tienen esta original fecha de nacimiento.

Envejecer cuatro veces menos rápido

Es lo que decía la actriz francesa Michele Morgan, fallecida a los 96 años. “Este privilegio de envejecer cuatro veces más despacio que los demás es el primero de una larga serie de golpes de suerte que he tenido a lo largo de mi vida”, bromeó la artista, quien comparte la fecha de nacimiento con el compositor italiano Rossini, el actor francés Gerard Darmon, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el futbolista del Barcelona Ferran Torres y el rapero estadounidense Ja Rul.

En la frontera de Estados Unidos con México, los nacidos el 29 de febrero tienen derecho a una fiesta en su honor en la localidad de Anthony, Texas, autoproclamada capital mundial de los años bisiestos desde 1988.

¿Cuál es el origen de este día?

Los antiguos egipcios intentaron ajustar su calendario al ciclo natural de las estaciones. Pero fue Julio César quien introdujo los años bisiestos con la reforma del calendario romano, al aplicar el llamado calendario juliano desde el 45 a.C., recuerda el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de las Efemérides, ligado al Observatorio de París.

En los años de 366 días, el día adicional era un doble del 24 de febrero, es decir, “el sexto bis día antes de los calendarios de marzo”, de allí la palabra “bisiesto”, mientras que la lengua inglesa optó por la expresión pintoresca “leap day” (día que salta).

Con el paso al calendario gregoriano en 1582, “el día extra es agregado al final del mes de febrero, el día 29”, agrega el IMCCE.

Como la Tierra no tarda exactamente 365 días y seis horas para darle la vuelta al Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y algunos segundos, no todos los años múltiplos de cuatro son bisiestos. Los años que también son múltiplos de 100 tampoco lo son. Así, 1900 y 2100 no tienen 29 de febrero.

El día para pedir la mano

En Irlanda, el gobierno pagó en 2004 una prima de 100 euros a los niños nacidos ese día extra para conmemorar el décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, declarado en 1994 por la ONU.

Los irlandeses además mantienen una tradición que se remonta al siglo V, que declara el 29 de febrero como “Día del Soltero” o “Privilegio de Damas”, el día en que las mujeres pueden pedir a los hombres en matrimonio. La negativa se pagaba con un regalo, según algunos, o con una multa, según otros.

Lee También

‘Bug’ del año 2000

A medida que se acercaba el nuevo milenio, las preocupaciones se centraban en una gran avería informática el 1 de enero. Pero al final, fue el 29 de febrero de ese año el que causó el susto. Los ordenadores de la policía se bloquearon temporalmente en Bulgaria, al igual que los servicios meteorológicos japoneses, el sistema de archivo de mensajes de los guardacostas estadounidenses y el servicio de impuestos municipales de Montreal, según los archivos de AFP.

El sistema informático de los parquímetros de París debió ser corregido máquina por máquina, porque no preveía el 29 de febrero de 2000.

De hecho, el 2000 podía no ser año bisiesto porque los años múltiplos de 100 no lo son… salvo que sean también múltiplos de 400, como 2000, 1600 o 2400. ¿Lo sabías?

Lea también: Rinocerontes bajo amenaza: sus cuernos valen tanto como el oro y la cocaína

Lea aquí: Rey Carlos III: así son los nuevos billetes de libra esterlina que tienen su efigie

Lea aquí: ¿Qué son las Sephora Kids en Tik Tok y por qué hay alerta médica por esta tendencia?

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.