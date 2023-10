Para nadie es un secreto que la mayoría de personas que dejan sus países de origen y emigran hacia otros países lo hacen para buscar mejores oportunidades laborales y mejorar su economía.

Una vez lo van consiguiendo, deciden enviar dinero a sus familias para invertirlo en esos sueños que siempre habían tenido. Este es el caso de un ciudadano mexicano, quien emigró a Estados Unidos y dejó a sus seres queridos.

Después de varios meses de trabajo, el hombre identificado como Héctor Ramírez en TikTok logró ahorrar 100.000 pesos mexicanos, es decir casi 24 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, y se los mandó a su mamá en México para comenzar la construcción de su casa.

Sin embargo, según publicó el hombre en la mencionada red social, tiempo después se enteró que el dinero no se había destinado para dicho fin, ya que su mamá le había prestado gran parte de este a otro de sus hijos.

“Triste porque mandé 100.000 pesos a mi pueblo para empezar mi casita y mi mamá le prestó 70.000 pesos a mi hermano para comprar un carro”, escribió en la descripción el usuario.

En ese sentido, la madre del joven prestó más de 16’600.000 pesos que él había logrado conseguir trabajando en Estados Unidos.

“Que cuando venga al norte me los paga”, agregó en el escrito, haciendo referencia a una probable promesa que le hizo el hermano al que le prestaron su dinero.

El video no tardó en viralizarse y diferentes internautas se sintieron identificados con la situación, así como hubo quienes lamentaron lo sucedido.

“A mí me pasó igual y ahora estoy pagando esa deuda”, “te entiendo”, “yo le mandaba dinero a mi mamá y ella no lo gastaba”, “debe ser su hijo favorito”, “no se puede confiar en nadie”, “la gente no paga”, “eso sucede todo el tiempo”, “ahorre mejor en Estados Unidos”, “se equivocó tu mamá”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

