De acuerdo con el diario The Mirror, el suceso ocurrió en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, aunque no especificó la fecha.

Uno de los invitados de la boda estaba grabando con su celular mientras el pastor celebraba la ceremonia. Minutos antes de que dieran el sí, apareció la mujer que les aguó la fiesta.

“¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No recibiste tu medicación psicológica hoy?”, se le escucha decir a la mujer, aunque quien graba en ningún momento la enfoca y su atención en todo momento se queda con los novios.

Aunque el religioso pretende no escucharla y sigue su sermón, la mujer continúa y causa susurros entre los invitados.

“¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí!”, agrega.