A finales de enero se conoció un estudio que exponía que la profesión que querían escoger los jóvenes en Latinoamérica era la de ser ‘influenciador’.

La altas ganancias de algunos creadores de contenido, el no tener que cumplir horarios y los privilegios que se pueden llegar a tener han hecho que la juventud busque la forma de ganarse la vida trabajando con sus redes sociales.

Sin embargo, hay padres de familia que no están de acuerdo con ello y buscan la forma de que sus hijos estudien una carrera profesional.

Un claro ejemplo se dio en los últimos días con un joven en Argentina llamado Gonzalo Muñiz, a quien su mamá le dio un fuerte regaño durante una transmisión en vivo que estaba haciendo en la red TikTok.

Acá, el video del regaño:

Al escuchar esto, el joven la trató de “idiota” y esto provocó aún más ira en su madre.

“Idiota es cuando no piensas. Yo pienso en mi futuro ¿vos no piensas?”, le preguntó la madre.

Pese a que el joven intentó calmarla puesto que estaba en un directo y todos sus seguidores estaban escuchando, la mujer no paró y continuó tratando de hacerle caer en cuenta lo que estaba haciendo con su vida.

“¿Qué piensas, quedarte con el celular? No soy chistosa, es triste, no es de risa y me da bronca. No creces, no puede ser que no crezcas ni pienses en tu futuro”, agregó la señora evidentemente disgustada.