Un video publicado en el Instagram de ese programa muestra que sus compañeros y personal de la producción corrieron a auxiliar a la Cynthia, quien, a través de una ‘historia’ en esa red social, se refirió a lo ocurrido.

“Gracias a los que se preocuparon por la caída; fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios, no me pasó absolutamente nada”, manifestó la presentadora, según su publicación, recogida por Excélsior.

En seguida, Cynthia hizo un comentario con el que se burló de lo sucedido:

“Me desmayé del susto no más. Siempre me pasa, soy como el Chavo del 8: me da la chiripiorca, jajaja, besos a todos”.