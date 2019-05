Un video que circula en redes muestra que un hombre se apresuró a auxiliar a la pequeña, mientras que la madre corrió desesperada detrás del vehículo de la policía. En seguida, 2 uniformados se bajaron del carro que arrolló a la niña.

La menor fue trasladada de inmediato a un hospital, donde fue atendida por una fractura en la clavícula. Sobre esto, la madre aseguró a CBS Boston que su hija estaba “bien” y que ella solo esperaba recuperarse pronto.

Daily Dot indicó que las autoridades ya están investigando el caso, del que se cree fue tan solo un desafortunado accidente.

De hecho, un testigo de lo ocurrido manifestó a ese medio que el oficial que arrolló a la pequeña “estaba en shock” cuando se percató de lo sucedido. “Creo que estaba llorando”, concluyó.

Nota: el video que está a continuación contiene imágenes que pueden resultar susceptibles para algunas personas; se recomienda discreción.

Boston police runs over a 1-year-old with a cruiser. As the girl recovers from a broken collar bone an investigation has been launched. pic.twitter.com/cqeivzuUK1

— zellie (@zellieimani) May 23, 2019