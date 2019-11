Anne Sabol, testigo de lo ocurrido, le contó a WPBF que el caso fue atendido por policías y bomberos, quienes tuvieron que esperar a que la velocidad del carro disminuyera.

De acuerdo con el relato de Sabol, el vehículo en el que iba el perro golpeó el buzón de un vecino, así como algunas canecas y ladrillos, lo que permitió frenar el carro. Al final, agregó la mujer, los policías se las ingeniaron para abrir la puerta.

En forma de broma, ella también manifestó al portal que “deberían darle una licencia” al perro.

Por fortuna, nadie resultó herido, concluyó WPBF.

A continuación, los videos de lo ocurrido:

Florida dog is the new Florida man. 🐶

Don't worry, after about an hour of 'Max' driving around in circles in his owner's car, officers managed to rescue him by entering a code on the car door's keypad pic.twitter.com/vSb4LBWc4O

— Tyler Eliasen FOX 13 (@FOX13Tyler) November 22, 2019