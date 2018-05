El colapso del puente se dio producto del paso de la tormente Alberto por Cuba y el aumento significativo de las crecientes de los ríos de la isla.

Dos personas estaban grabando el puente mientras los niños estaban cruzándolo, pero se vieron sorprendiedos cuando vieron que la infraestructura no aguantó más.

Uno de ellos no se muestra preocupado por la situación, de hecho la destaca como un logro personal: “Ahora sí has filmado tú algo grande en tu vida. Yo sabía que este momento me iba a llegar”, asegura en el video.

Uno de los niños quedó en todo el borde de la parte del puente que se mantuvo en pie y gracias a una rápida reacción logró salvar su vida. Los menores no dudaron en salir corriendo del lugar y quedaron fuera de todo peligro. A continuación las impresionantes imágenes: