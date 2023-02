Una escena asquerosa y de no creer, fue la que vivió una mujer mientras comía en un restaurante como cualquier otro día. Al mirar su plato, se percató de que se veía una criatura extraña, y quedó con la boca abierta cuando miró más de cerca.

De acuerdo a lo que denunció Giovana Vento a través de redes sociales, visitó el famoso y reconocido restaurante ‘Bon Beef Patio Panorama’, en el distrito de Surco en Perú, pero vivió una experiencia desagradable cuando ordenó una hamburguesa.

Le salió un gusano vivo en la hamburguesa

Cuando la comensal llevaba ya casi media hamburguesa, un extraño animal se asomó, vivo, causándole la peor experiencia que ha vivido a la hora de comer, pues casi se vomita. Fue a través de Twitter que mostró en video del gusano.

“Fui a comer a Bon Beef Patio Panorama en Surco y me doy con la sorpresa de una lombriz viva de 5 cm aprox dentro de la hamburguesa”, reveló en esta red social.

“Qué clase de restaurante cobra 35 soles por una hamburguesa y no tiene siquiera un buen protocolo de salubridad de alimentos”, añadió la joven, indignada con lo que le había sucedido.

Hizo el reclamo y esto le respondieron

La mujer expresó que, de inmediato, hicieron la respectiva solicitud al poner la queja en el libro de reclamaciones: “espero la respuesta del restaurante o se tendrá que escalar con Indecopi. Es inaceptable”.

Así mismo, contó que en ese momento se quejaron directamente con los trabajadores. “Lo que es asqueroso es que yo había comido ya casi la mitad de la hamburguesa cuando me doy cuenta de que había algo moviéndose dentro. Llame al mozo, me retiro el plato y me ofreció otra comida gratis”.

Desde luego, la mujer no aceptó más comidas del lugar. “Dije que ya no quería nada y que llame a la administradora de tienda, la respuesta fue que probablemente cayó una lombriz de las macetas que están en el techo del local… imposible porque tomé la foto cuando el plato llegó”.

El medio peruano Perú21 se comunicó con el restaurante, quienes respondieron que se trató de un hecho aislado y que el gusano probablemente cayó en el plato cuando se lo llevaban a la comensal.