“Yo a ti no estoy robando, no me tienes que decir ‘muerto de hambre’, porque no te estoy robando”, le dijo el conductor a la mujer, quien le pedía al hombre que borrara un video que, al parecer, había grabado minutos antes.

“Todo lo que estás diciendo está documentado. Estás diciendo que yo estoy agresivo y que te quiero pegar”, añadió el chofer, ante lo cual la argentina le respondió “bastante agresivo”.

En cierto momento, la mujer le dijo que era “un muerto de hambre” solo porque era venezolano. “¿Y eso qué tiene que ver?”, le preguntó el hombre, justo antes de manifestar que ella no le quería pagar la carrera.

