La mujer le contó a Fox News que el boleto de lotería se lo entregó un cliente habitual del establecimiento que suele darle esos billetes al personal. Según el medio, el sorteo se realizó el pasado 19 de octubre, un día después de que ella recibiera el boleto ganador.

Taylor indicó a la cadena de noticias que, al revisar los resultados de la lotería, sus compañeros se dieron cuenta de que alguien en el bar se la había ganado. Incrédula de que ella hubiera sido la afortunada, la mesera preguntó quién había sido, señaló el medio.

“Pensé: ‘Chicos, ¿quién ganó todo este dinero y no se lo dijo a nadie?'”, recordó ella, según Fox News.

En entrevista con el New York Post, Taylor manifestó que, al no recibir respuesta, verificó su boleto y se dio cuenta de que ella había sido la ganadora.

“Me quedé allí por un segundo, miré al cocinero y luego vi el boleto antes de comenzar a reír; después comencé a llorar”, relató la mesera a ese diario.

La mujer añadió al mismo medio que todavía no sabe en qué invertirá todo ese dinero, aunque sí tiene claro que se hará un tratamiento odontológico para arreglar sus dientes. De igual manera, señaló a ese periódico que no piensa dejar de trabajar porque esos 50.000 dólares no le alcanzarán para toda la vida.