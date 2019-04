El comunicador se puso un chaleco antibalas demasiado pequeño para su cuerpo y, además, lo usó en uno de los condados más seguros de Estados Unidos, informó The Washington Post.

Para varios periodistas que han informado desde otros puntos de la frontera, ese chaleco resultó exagerado. Entre tanto, a los internautas les pareció graciosa esa prenda porque, debido a su diminuto tamaño, parecía de juguete.

Jones se pronunció ante las críticas y las burlas que recibió por la foto que publicó con el chaleco y, en entrevista con el presentador Sean Hannity, manifestó que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. le pidió que lo usara.

“Lo que la gente no entiende es que controlamos este lado de la frontera, pero el cartel controla el otro lado, así que ha habido tiroteos. Estoy en peligro, igual que estos agentes de la Patrulla Fronteriza, por informar sobre esta historia”, añadió el reportero.

A pesar de lo anterior, las burlas hacia a él siguieron. A continuación puedes ver la foto del reportero con el chaleco y, en seguida, los memes que le sacaron:

Coming up on @FoxNews live from the border. pic.twitter.com/aRlNQxrO1x — Lawrence Jones III (@LawrenceBJones3) April 4, 2019

“Estos son mis premios, madre, del ejército”.

“Él solo estaba hambriento”.

“Hey, @LawrenceBJones3, ¿quieres que te preste esto?”.

“¡Tan duro!”.