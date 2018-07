Aunque la protagonista de esta historia contó a través de Twitter todo lo que ocurrió, ella puso su cuenta como privada tan pronto se viralizaron sus tuits. Por fortuna, medios como WTHR y Daily Mail alcanzaron a sacar pantallazos de ellos.

La joven, de 23 años, aseguró que luego de pedir el domicilio, ella le escribió a su novio para que estuviera pendiente de la comida y no olvidara dejar una propina. “Gracias”, le respondió él después de un largo rato, algo que no le pareció raro a Kayla porque él le había dicho que tomaría una siesta después de tanto estudio.

Luego de ese mensaje, Kayla recibió una llamada del repartidor, quien le reveló la verdad al enterarse de que ellos eran novios. “Mire, normalmente no hacemos esto, pero creo que le gustaría saberlo”, le dijo el hombre, y luego continuó:

En su cadena de tuits, la joven les agradeció al repartidor y al restaurante por su extraordinario servicio al cliente:

El restaurante, identificado como Jimmy John’s, le respondió que le encantaría atender su “fiesta de separación”, encargándose de la comida.

KAYLA!! I’d love to cater your breakup party! Let me know when and where! Please DM me your address and contact info and I’ll make it happen! https://t.co/ogfNhqAIRj

— Jimmy John’s (@jimmyjohns) 28 de junio de 2018