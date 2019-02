La víctima, quien prefirió ocultar su identidad, aseguró a News On 6 que preparó su pistola poco antes de que llegaran los asaltantes, pues, al ver que afuera de su casa había un hombre sospechoso con un arma, presintió que algo iba a pasar.

El propietario del inmueble añadió que conocía a uno de los bandidos e indicó que probablemente quisieron asaltarlo porque pensaban que tenía dinero en efectivo.

De acuerdo con el medio, las autoridades iniciaron una investigación del caso para atrapar a los delincuentes.

Estas son las imágenes del intento de robo:

EXCLUSIVE VIDEO: A homeowner's worst nightmare was caught on camera. In a video, shared exclusively with Tulsa's Channel 8, three armed suspects can be seen kicking down a man's front door in Broken Arrow. — https://t.co/2c6GDOXOm7 pic.twitter.com/nPnaVsK2bx

— Tulsa's Channel 8 (@KTULNews) February 14, 2019