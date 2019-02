El escenario que formó el fiscal Brandon Dinetz fue tan real que su compañera sentimental, Jen Lettman, no sospechó nada cuando entró al despacho judicial de Palm Beach, Florida (Estados Unidos), informó el medio The New York Post.

En medio de su discurso, Brando llamó a Jen al estrado y es ahí donde se arrodilló para proponer matrimonio. Lettman dijo que sí y se abrazaron en medio de los aplausos del público presente.

“Realmente no estaba prestando atención hasta que reconocí que uno de los miembros del jurado se parecía al padre de Brandon, lo cual me pareció gracioso. Cuando vi a mi hermana supe lo que estaba pasando y empecé a llorar”, afirmó Lettman al medio estadounidense.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Joven es atacada en redes por casarse con hombre de 62 años, y pensar tener un hijo

Lettman admitió al mismo medio que “lloró durante todo el asunto”, pero se alegró de que la propuesta quedara en video y se compartiera en redes.

Dinetz y Lettman, ambos de 28 años, se conocieron cuando trabajaban como abogados en 2016.

El video fue compartido en Youtube y ya tiene más de 14 mil reproducciones: