Según RT en Español, dos cohetes de uso científico y cargados de un gas colorado se estrellaron controladamente el viernes 5 de abril en el cielo del país nórdico.

“Dos puntos de color naranja se elevaron en el cielo y desaparecieron. Poco después aparecieron extrañas luces y coloridas nubes que se extendían. Parecía un ataque alienígena”, comentó un espectador del evento al mismo medio.

El portal de la Nasa indicó que el lanzamiento formó parte del Experimento Rocket de Afloramiento de Zona Auroral (AZURE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la publicación, el objetivo de la investigación es analizar la influencia de la aurora en el flujo de energía dentro y fuera del sistema geoespacial del planeta.

“AZURE se centrará específicamente en medir los vientos verticales en estas regiones, que crean una sopa de partículas que redistribuyen la energía, el impulso y los componentes químicos de la atmósfera”, asegura la Nasa en su portal.

Estas son las impresionantes imágenes que captaron las cámaras en el experimento:

Time-lapse of @nasa AZURE mission launching 2 sounding rockets from @AndoyaSpace about 4 hours ago. They created glowing clouds (background is real aurora) to study and track the flow of particles in the ionosphere @NASA_Wallops @TamithaSkov @StormHour @chunder10 @B_Ubiquitous pic.twitter.com/sFiCCP9LdY

— Adrien Mauduit (@ADphotography24) April 6, 2019