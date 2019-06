En esa publicación, que ya tiene más de 212.000 ‘me gusta’, Harriet aseguró que los compañeros de trabajo de su prima le “entendieron mal” y por eso la sorprendieron con un pastel que tenía la cara de Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel por su investigación sobre la radiactividad.

La mujer añadió que la científica lucía “muy festiva” en ese pastel:

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD

