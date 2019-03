En esas imágenes se ve que solo se necesita retirar la parte superior o inferior de la fruta e ir sacando cada gajo que compone a la piña.

Para muchos internautas este truco resultó un verdadero descubrimiento, aunque lo más probable es que varias personas ya lo supieran.

Esta ‘revelación’ resultó tan sorprendente como cuando varios colombianos se enteraron de que en realidad el Alpinito no es un yogur, sino un queso.

A continuación, puedes ver los videos que muestran cómo se debe comer la piña de una manera sencilla y, en seguida, las graciosas reacciones de los usuarios:

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i

— lewis mccluskey (@lewismccluskey) March 4, 2019