Dicen que la tusa es de las sensaciones más dolorosas que puede sentir un ser humano, hay quienes logran sobrellevarla con terapia y a punta de autoestima; sin embargo, a otros les da bastante duro y toman decisiones drásticas para cambiar radicalmente su estilo de vida, todo con el fin de no sentir más dolor por esa relación que se terminó y no funcionó.

(Vea también: Lanzaron nave para rescatar astronautas que están varados y aburridos en el espacio)

Es el caso de Gustavo Oliveros, un colombiano que luego de finalizar su vínculo sentimental con su pareja decidió enfilarse en la legión que se fue a Ucrania para ayudar en la invasión de Rusia, que ha dejado una guerra con cientos de muertos.

‘Cartelito’, como lo han apodado sus compañeros, dio su testimonio en W Radio y contó la experiencia que ha tenido en ese país, después de tomar semejante decisión para intentar sentirse mejor. El colombiano dio sus razones para meterse en otra guerra, sumada a la que lleva por dentro.

“Con mi expareja teníamos proyectos de viajar a Polonia, que es ahí cuando descubro que ella me está siendo infiel no con uno, sino con varios hombres. Yo le presté plata y le pedí que me devolviera todo. Viaje a Polonia solo, pero no soportaba lo que estaba pasando y por eso decido entrar a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania”, comentó Oliveros en la emisora.

Además, este hombre contó detalles de cómo fue que se dio cuenta que su pareja le estaba siendo infiel: “Desde un principio de la relación vi cosas, pero no le presté atención, me mantuve en mis parámetros de no ser tóxico. Un día estábamos tomándonos unos tragos y le pedí el celular prestado, me fui al baño y ahí me di cuenta de todo: fotos, videos y salidas; se me arrugó el corazón”.

Lee También

Finalmente, Oliveros recuerda con mucho dolor un episodio que lo hizo marcharse a otro país: “El día de mi cumpleaños tuvimos una discusión y salí a buscarla para hablar con ella, cuando llegué, la vi con otro muchacho dándose un beso. Cuando viví el primer bombardeo, siempre recordaba esa escena; estoy aquí por culpa de ella y pensaba que, si muero, me voy tranquilo porque estoy en el Ejército”.