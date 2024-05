Noche negra para Instagram al reportarse la caída de la plataforma en Estados Unidos, Sudamérica y algunos países de Europa. Sin embargo, al perecer, redes hermanas como Facebook y WhatsApp no presentaron mayores inconvenientes.

En redes sociales como X, los usuarios aprovecharon para quejarse sobre lo ocurrido y hacer memes a la plataforma de propiedad de Meta.

how everyone switching to twitter now that instagram is down pic.twitter.com/1K13DUcg3y

— juju 💰 (@ayeejuju) May 15, 2024