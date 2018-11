La compañía compartió la fotografía del monumento en honor al primer ministro del Interior de dicho país, Sardar Vallabhbhai, por medio de su cuenta de Twitter.

At 597 feet, India’s Statue of Unity is now the tallest statue in the world and clearly seen from space! Oblique SkySat image captured today, November 15, 2018. pic.twitter.com/FkpVoHJKjw

“¡Con 597 pies, la Estatua de la Unidad de India es ahora la estatua más alta del mundo y se ve claramente desde el espacio! Imagen oblicua del SkySat”.

Cabe recordar que este proyecto fue anunciado por primera vez en 2010, pero la construcción comenzó hasta 2014. Tras casi cinco años de trabajo, la estatua de 182 metros de Sardar Vallabhbhai, finalmente se inauguró el pasado 31 de octubre, señaló Bloomberg.

India's "Statue of Unity" dedicated to Vallabhbhai Patel is twice the height of the Statue of Liberty — and can be seen from space #tictocnews pic.twitter.com/IDGDpPXA2r

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) November 16, 2018