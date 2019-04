View this post on Instagram

Yo tuve que vender tomate en la calle, también materas, y luego papa, y lo último que recuerdo fue aguacate! En las tardes después de salir de la plaza y por eso lo voy a gritar con mi alma!! “Como hps puede pasar esto en un país que no te brinda oportunidades! A todo aquel que se inventó esa ley le digo: se pasó de HIJUEPUTA 🤮😢😭. Ojalá nunca en la vida le toque salir a rebuscarse la VIDA. Se me salen las lagrimas y no quiero escribir mas!! 😪