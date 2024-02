La tenista medallista paralímpica Érika Andrea Vásquez denunció este lunes 12 de febrero haber sido víctima de discriminación y agresión por parte de un conductor de bus, de la empresa de transporte intermunicipal Cootranscien, mientras cubría la ruta Circasia-Armenia.

Según quedó registrado en un video que ya circula en las redes sociales, el chofer que conducía el vehículo de placas TJB 239 de Circasia, le habría negado el servicio a la quindiana en cuanto vio que debía esperar a que ella pudiera subir su silla de ruedas al vehículo para viajar segura.



Después de algunos minutos, y ante la insistencia de Erika para tomar el servicio, porque era el último bus que podría llevarla hasta su casa dada la hora, este aceptó, pero con la condición de que le pagara doble pasaje, a lo que ella le entregó el dinero.

En cuanto algunos de los pasajeros se dieron cuenta de lo que está sucediendo con la tenista, procedieron a reclamarle al conductor, quien después de varios minutos de gritos y reclamos, sacó un destornillador y amenazó con atacar a los ciudadanos que le pedían que le regresara el dinero a la mujer, y le cobrara lo que le correspondía, un solo pasaje.

En las imágenes difundidas por la deportista, se la ve a ella sentada en uno de los escalones del bus, mientras la gente abucheaba al conductor, hasta que consigue bajar de ahí, tirarse al piso y pedirle a los demás pasajeros que le ayuden a bajar su silla rápidamente del vehículo, ya que teme que este la ataque también a ella.

“Qué grosero. No lo puedo creer, dios mío bendito es increíble. El tipo no me quería traer de Circasia, cobró por la silla. La nena dijo que pagaba el pasaje de la silla y él dijo que agradeciera que me traía porque no me pensaba recoger”, se escucha decir a Vásquez en el video.