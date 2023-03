La noticia la dio a conocer José Adenis Ramírez, líder del gremio y quien hace una semana compartió con su amigo, habitación en la Clínica Keralty (Ibagué).

Y agregó, que precisamente este jueves en la mañana, horas antes de que ‘Tontín’ partiera de este mundo terrenal por el cáncer, conversaron.

(Lea también: A conductores los ilusionan con usar el carro todos los días en Bogotá: vieja idea resuena)

“Yo lo llamé. Lo sentí tranquilo. Creo que no sufrió, puesto que según me dijo, no sentía dolor. Estaba muy delgado porque los últimos días se alimentaba por sonda. Hace cinco meses le extrajeron el estómago, pero se había recuperado. Estaba repuesto y había vuelto a trabajar. Prácticamente estuvo frente al volante hasta sus últimos días”.