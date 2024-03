El senador Fabián Díaz ha sido blanco de críticas, luego de radicar la ponencia alternativa de la reforma de la salud, que ha sido interpretada por muchos como el “salvavidas” del Gobierno, en un proyecto que tiene las mayorías, pero para ser hundida en el Congreso.

(Vea también: Confirman lo que pasará con los médicos en Colombia luego de caída de reforma a la salud)

En Blu Radio, los panelistas indicaron que la propuesta solo contempla “cambios cosméticos” y no aborda las preocupaciones de los congresistas que se oponen a la iniciativa. De hecho, algunos políticos han hecho un llamado para impedir que progrese en la Comisión VII del Senado.

“Veo a un senador tratando de hacer la tarea de concertar y conciliar. Quienes le tenemos temor a la reforma a la salud no vemos en ninguna modificación una salida y creo que eso es malo, porque el senador está tratando de revivir un muerto y cuando uno hace eso pues no tiene muchas posibilidades de que no quede bien, después de estar tantas horas sin signos vitales. Eso le está pasando al señor, no le veo mucho futuro”, dijo Luis Ernesto Gómez, panelista de la emisora.

También, Héctor Riveros dijo que la versión planteada por el senador Díaz contempla cambios que realmente favorecen a los ponentes del proyecto y no atienden los reclamos que se le han hecho a la iniciativa y por la que fue hundida hace poco.

“Se parece mucho más a la propuesta del Gobierno, que a la de otros senadores, por lo que le da mucha más razón a los que dicen que es una versión alternativa que una nueva. La reforma está hundida y no tiene salvación”, dijo en la cadena radial.

Lee También

Díaz, por su parte, sostuvo que busca caminos de consenso y diálogo y que esta propuesta alterna difiere de la que impulsa el Gobierno, pues, por ejemplo, plantea un régimen de transición de cinco años y todos los pagos los haría la Adres.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.