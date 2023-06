Las dos personas secuestradas en el departamento de Arauca, se transportaban el pasado 13 de junio en un taxi por la vía que conduce de Saravena a Arauquita. Una mujer de 27 años, identificada como Jennifer Arboleda Millán, esposa de un teniente adscrito a la Fuerza de Tarea Quirón y Euclides Alexander Romero González, un taxista.

De acuerdo con la información obtenida, la mujer estaría llevando medicamentos a su esposo cuando ocurrió el secuestro por parte del Frente de Guerra Oriental del Eln. De ella se sabe que es nacida en Ibagué, es trabajadora social y que reside en el municipio de Cartago, Valle.

Asimismo, familiares del taxista aseguran que no saben de su paradero, “el martes fue raptado por este grupo al margen de la ley. No se han comunicado, no han dado una prueba de supervivencia de mi tío y la muchacha que está en su compañía”, aseguró Ferney Beltrán, sobrino de Romero.

También desconocen el paradero del vehículo donde se transportaban y señala que en ningún momento el taxista manifestó recibir amenazas en su contra.

Por su parte, el Ejército manifestó en su comunicado, “rechazamos categóricamente este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario”.

Aseguraron que, “una vez se tiene conocimiento del hecho, de manera inmediata se dio aviso a las autoridades competentes y en un trabajo interinstitucional se adelantan las acciones respectivas para la liberación de los secuestrados. De igual forma, se instaurarán las denuncias respectivas ante los organismos nacionales e internacionales por este crimen”.

La Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo se encuentran realizando las tareas correspondientes en la zona para ayudar con la búsqueda de estas personas. Tanto el Ejército como estás entidades están realizando acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.

Este hecho se da en el marco de las negociaciones de paz y el cese bilateral ‘temporal’ que arrancaría el 3 de agosto y fue denominado el ‘Acuerdo de Cuba’, por parte del grupo guerrillero y el Gobierno Nacional en la mesa de diálogos.