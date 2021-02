green

Además, la implementación de esta medida busca descongestionar la movilidad en la capital entre semana, según el número en el que terminan las placas de los carros.

Pico y placa en Bogotá

Este miércoles 24 de febrero, tendrán restricción los vehículos particulares cuya placa terminé en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Por otra parte, los taxis que no podrán circular, fuera de los horarios permitidos, son aquellos que terminan en las placas 9 y 0.

¿A qué hora empieza el pico y placa?

La primera franja horaria será de 6 a.m. a 8:30 a.m. y la segunda va desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, por lo que los carros particulares no se podrán movilizar dentro de esas horas. Cabe mencionar que la restricción no aplica para sábados, domingos, ni festivos.

Excepciones del pico y placa en Bogotá

Entre los vehículos que se encuentran excentos del pico y placa están:

El personal de salud.

Los carros eléctricos e híbridos.

Aquellos quienes estén registrados en la Secretaría de Movilidad para usar su vehículo con tres o más personas.

Los que tienen pago el ‘Pico y placa solidario’.

¿Cómo me registro para estar dentro de las excepciones?

De acuerdo con el decreto 208 de 2020, la Secretaría de Movilidad realizará la excepción cuando se haga válido el registro en la plataforma destinada para tal fin.

Allí puede llenar el formulario con sus datos y los de su vehículo, incluyendo el origen y el destino que se llevará a cabo dentro de la ciudad de Bogotá y en máximo 15 días se le definirán las condiciones y los requisitos de la restricción.

Por otra parte, si desea pagar el ‘Pico y placa solidario’ puede dirigirse al siguiente link para saber cómo funciona y seguir el paso a paso de registro.