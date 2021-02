green

Por ahora, Cali goza de un leve descenso que le permite tomar un segundo aire. No obstante, el pico y cédula y el toque de queda seguirán funcionando por lo menos hasta que el alcalde Jorge Iván Ospina lo indique.

Esta es la publicación del mandatario en su cuenta de Twitter:

Muy temprano revisamos la curva epidémica en nuestra ciudad y sin duda vamos superando el segundo pico de la pandemía del #Covid, sin embargo debemos prepararnos muy bien para un tercer pico dado que no tenemos inmunidad de rebaño

Nuestro objetivo vacunar lo más pronto posible — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) February 8, 2021

Pico y cédula hoy en Cali

La restricción de movilidad aplicará para toda la ciudad, y las personas con cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9) son las que sí podrán ingresar a establecimientos como:

Plazas de mercado

Centros de abastecimiento de alimentos

Tiendas de ropa

Pico y cédula para esta semana en Cali

Día Personas que sí podrán salir Martes 9 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9). Miércoles 10 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8). Jueves 11 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9). Viernes 12 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8).

Toque de queda en Cali hoy

La restricción nocturna de movilidad empezará a regir desde las 12:00 a.m. (horas del miércoles) y finalizará el miércoles a las 5:00 a.m. Durante ese tiempo, no podrán circular la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Existen algunas excepciones para quienes hacen parte de los servicios de salud, abastecimiento y otros sectores productivos.

Esta medida está establecida hasta el próximo 15 de febrero del 2021, según indicó la Alcaldía en esta publicación de Twitter: